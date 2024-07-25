Про ценности и гармонию: Национальная Медиа Группа получила премию «Наш вклад»

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Национальная Медиа Группа получила премию «Наш вклад»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крупнейший медиахолдинг России стал победителем в номинации «Поддержка семьи».

Национальная Медиа Группа получила премию «Наш вклад» в номинации «Поддержка семьи». Крупнейший медиахолдинг страны показал своим примером как можно содействовать укреплению и развитию семьи через популярные форматы телевидения.

«В стране разрабатывается широкий круг инициатив по поддержке института семьи, укреплению традиционных семейных ценностей и созданию условий для гармоничного развития и воспитания детей. Поэтому организаторы премии сделали своевременно акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи. И учредили одноименную специальную номинацию», — сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Премию «Наш вклад» получают российские компании и некоммерческие организации, которые своей активной позицией способствуют реализации национальных проектов в самых разных сферах. В этом году поступило более 600 заявок от 270 российских компаний. Но победителями стали только 40 проектов в самых разных сферах — демография, образование, наука, экология, цифровая экономика.

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