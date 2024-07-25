Суд рассмотрит жалобу Татьяны Лазаревой* по делу о пропаганде терроризма

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 73 0

Материалы теперь изучат в апелляционном порядке.

Суд рассмотрит жалобу Татьяны Лазаревой* по делу о пропаганде терроризма

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Телеведущая Татьяна Лазарева* подала апелляцию на решение Замоскворецкого суда по делу о пропаганде терроризма, сообщает корреспондент 5-tv.ru. Жалоба была зарегистрирована Московским городским судом 1 августа.

Лазарева обжаловала постановление суда по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Теперь материалы дела будут рассмотрены в апелляционном порядке.

При этом заочного ареста телеведущей потребовал Следственный комитет России. Ей предъявили обвинения по вышеуказанной статье. Замоскворецкий районный суд тогда заочно арестовал ее.

Татьяну Лазареву* Минюст РФ внес в реестр физических лиц-иноагентов в июле 2022 года. В список террористов и экстремистов телеведущую внесли в июне этого года. Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Лазарева* заочно арестована по делу об оправдании терроризма.

* — признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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