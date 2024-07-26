«Я мать троих его детей»: подруга Павла Дурова раскрыла правду об их отношениях

Рассказать о связи с создателем Telegram женщина решила, потому что об этом попросили сыновья и дочка.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей — сыновей Даниэля и Давида и дочку Лею. А признаться в этом решила из-за просьб детей, которым обидно, что о них в интернете нет ни слова.

Сам же Дуров о своей личной жизни молчит, что порождает массу слухов. К примеру, что у создателя Telegram есть еще двое детей. Их ему якобы родила некая Дарья Бондаренко. Теперь же о связи с Дуровым заявила и Болгар.

«Я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь „гражданским“ браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — сказала Болгар в интервью изданию KP.RU.

По ее словам, познакомилась она с Дуровым в Петербурге. Когда именно, рассказывать не стала.

Женщина увлекается йогой уже более 20 лет, а по образованию юрист. Показать совместные фото она отказалась, сославшись на то, что без согласия Дурова это делать не имеет право.

«Рассказать решила из-за детей. Они постоянно спрашивают, почему в интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях», — сказала Болгар.

При этом сообщать, встречается ли Болгар сейчас с Дуровым, она также не стала. Поэтому интернет-пользователям остается либо поверить на слово женщине, либо ждать подтверждения или опровержения от Дурова.

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