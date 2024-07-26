В Санкт-Петербурге расследуют массовое отравление сальмонеллезом

В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства массового отравления: семь человек заразились сальмонеллезом после того, как поели курицу-гриль из супермаркета.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли там грубые нарушения. Как оказалось, продавцы не соблюдали условия хранения и не отслеживали сроки годности. Некачественные продукты забраковали и утилизировали. Кулинарный цех временно закрыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что налоговая служба поможет Роспотребнадзору контролировать общепиты. Недавнее массовое отравление готовой едой, в результате которого в больницы с диагнозом ботулизм попали больше 400 человек и двое скончались, заставило государство усилить контроль.

Теперь налоговики будут уведомлять Роспотребнадзор обо всех новых игроках на этом рынке: предоставлять адреса, по которым зарегистрированы кассовые аппараты и выбиты чеки.