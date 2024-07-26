Лихорадка Оропуш: есть ли риски распространения инфекции в России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в России

Лихорадка Оропуш: есть ли риски распространения инфекции в России

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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В Бразилии от этого заболевания уже скончались две женщины. Такое произошло впервые в истории.

Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

К тому же, комары Aedes serratus и Culex quinquefasciatus, которые являются переносчиками лихорадки Оропуш, не распространены на территории России.

В Минздраве Бразилии сообщили, что первые жертвы этой страшной лихорадки скончались именно в южноамериканской стране. По информации ведомства, две молодые бразильянки не имели никаких серьезных сопутствующих заболеваний. При смерти у них были выражены симптомы, похожие на лихорадку денге.

Уточняется, что эти женщины стали первыми в истории жертвами Оропуш, поскольку ни в одном пособии по медицине случаев смерти от этой лихорадки не приводится.

Ранее 5-tv.ru передавал информацию от Роспотребнадзора о распространении в России вируса Чандипура. В Индии от него уже скончались 16 человек.

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