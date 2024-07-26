Корреспондент «Известий» получил звание «Заслуженный журналист Дагестана»

Звание «Заслуженный журналист Республики Дагестан» получил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Вручение прошло в торжественной обстановке с участием главы региона Сергея Меликова.

Мурад Магомедов освещает главные события, происходящие на территории региона. Среди его репортажей с места — события июня этого года, когда боевики устроили теракты в Махачкале и Дербенте. Также корреспондент разбирался в истории с массовым отравлением жителей Буйнакска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Национальная Медиа Группа получила премию «Наш вклад». Крупнейший медиахолдинг России стал победителем в номинации «Поддержка семьи».

Премию «Наш вклад» получают российские компании и некоммерческие организации, которые своей активной позицией способствуют реализации национальных проектов в самых разных сферах.