Врачи рассказали о состоянии военного, автомобиль которого подорвали в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 330 0

Военный после подрыва авто в Москве остается в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии военного, автомобиль которого подорвали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Вместе с пострадавшим мужчиной в больнице находится и его жена.

Военнослужащий, который пострадал при подрыве автомобиля на севере Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии», — прокомментировал состояние военного врач.

Собеседник агентства также подчеркнул, что и ему, и его супруге, которая получила рваные раны лица, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Рано утром 24 июля во дворе столичной многоэтажки подорвался Toyota Land Cruiser. За рулем находился военнослужащий, а на пассажирском сидении — его супруга. От силы взрывной волны в квартирах первых этажей повыбивало окна, повреждения получили стоявшие рядом машины, а самому военному оторвало конечности.

Подрывника удалось обнаружить и задержать. Им оказался Евгений Серебряков, который после взрыва успел сбежать в Турцию, однако уже 25 июля его экстрадировали обратно в Россию. На допросе он признался, что совершил подрыв автомобиля по заданию украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с допроса задержанного Серебрякова.

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