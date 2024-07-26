Умерла родная сестра Нонны Мордюковой: похоронят в одной могиле?

Друзья легендарной актрисы переживают, что уход ее родственницы повлечет за собой новые скандалы среди наследников.

Родная сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Татьяна скончалась в Москве. Трагическую новость сообщает «МК» со ссылкой на близких Мордюковой.

Уточняется, что 83-летняя родственница легендарной актрисы скончалась рано утром. Также известно, что в последние годы она боролась с тяжелым заболеванием.

Место и время похорон родственники пока не определили. По сведениям издания, часть близких хотят, чтобы женщину похоронили в могилу Нонны Мордюковой. Другие, в том числе дочь Татьяны, выступают против.

Певец Юлиан, близко друживший с легендарной актрисой, тоже не в восторге от идеи похоронить в ее могилу умершую родственницу. В беседе с журналистами артист выразил искренние соболезнования родным и близким сестры Мордюковой и пожелал, чтобы уход женщины не повлек за собой новые скандалы в семье актрисы.

«Только что разговаривал с внуком Нонны Володей Тихоновым и вдовой ее сына Наташей: они тоже выступают против того, чтобы Татьяну похоронили в одной могиле с Мордюковой. На мой взгляд, нужно похоронить в отдельной могиле», — поделился мнением Юлиан.

Одна из самых известных и всенародно любимых советских актрис Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году. Она похоронена на Кунцевском кладбище в Москве, рядом с могилой единственного сына — Владимира Тихонова, рожденного в браке с народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, родственники Мордюковой до сих пор не могут поделить наследство умершей 16 лет назад актрисы. Яблоком раздора стала трехкомнатная квартира рядом с метро «Крылатское», на которую заявляет права многочисленная родня артистки.