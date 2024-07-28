«Не в силах заплакать»: как трагедия Яны Поплавской заставила ее отречься от Бога

Несмотря на успешную карьеру и признание зрителей, в личной жизни актрисы было не все так гладко.

Советской и российской актрисе Яне Поплавской, которую многие помнят с детства по роли Красной шапочки, в определенный момент жизни пришлось пережить немало горя. Несмотря на успешную карьеру и признание зрителей, в личной жизни артистки порой было все не так гладко.

Брак с Сергеем Гинзбургом

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

После головокружительного успеха в фильме «Красная шапочка» Поплавская долгие годы получала письма от влюбленных в нее мальчишек мешками. У Яны были кавалеры из высшего общества, однако она вышла замуж за молодого человека из простой семьи.

Яна Поплавская познакомилась с актером Сергеем Гинзбургом в «Останкино» во время съемок в рекламном ролике для проекта «Будильник», они изображали супругов.

После окончания съемок Сергей и Яна продолжили общаться, ходили вместе на различные мероприятия, а также в кино и театр. Однажды у актрисы попросили на улице автограф и молодой человек удивился тому, что девушка выдает себя за некую популярную актрису. Оказалось, что Гинзбург не знал, что именно она сыграла Красную шапочку, так как не смотрел этот фильм. Кроме того, Сергей думал, что главную роль исполнила Ольга Рождественская.

«Я была потрясена, люди, не смотревшие „Красную шапочку“, до этого мне еще не попадались», — приводит слова знаменитости автор одного Дзен-канала, посвященного жизни звезд.

С юных лет отец учил Яну, что нужно отличать настоящую симпатию от интереса к ее популярности. Из-за этого она всегда держала дистанцию с ухажерами, не доверяя их чувствам. Но в случае с Сергеем все было по-другому. Яна почувствовала, что его намерения искренние.

Вскоре влюбленные начали жить вместе и у них родился сын Клим. Пара вступила в официальный брак спустя три года после рождения наследника.

Первое потрясение

Однажды Яна Поплавская проснулась в ужасе. Во сне актриса увидела маленького сына Клима, который просил о помощи после страшной аварии.

«Все было настолько реалистичным, что я, не разбирая, где явь, где сон, и, не в силах заплакать, просто зашлась в беззвучном крике», — вспоминала она.

Опомнившись, Поплавская бросилась к телефону. Муж Яны ушел гулять с сыном за два часа до этого. Сергей планировал заехать к другу, а позже в магазин за продуктами. Поплавская занялась уборкой и после задремала в кресле.

Во сне Сергей оставил Клима в машине и ушел. Мальчик играл с любимым медведем и ждал отца. Внезапно из-за поворота вылетела машина и на бешеной скорости врезалась в автомобиль, в котором был мальчик.

После пробуждения Яна в панике раз за разом набирала Гинзбурга, но он не брал трубку.

«Меня обуял жуткий страх, я чувствовала, что может случиться непоправимое. Тогда я отчаянно начала молиться, обращаясь к своему ангелу-хранителю с просьбой уберечь моего ребенка от беды!» — с ужасом вспоминала артистка.

Позже Сергей признался жене, что действительно хотел оставить мальчика в автомобиле, планируя забежать за покупками. Но внезапно что-то его остановило, и в голове промелькнула мысль: «Не оставляй сына, вернись за ним!».

Гинзбург развернулся, подошел к машине и забрал Клима. Они только успели подойти к магазину, как раздался оглушительный визг тормозов, за которым последовал мощный удар. Их автомобиль, стоящий у магазина, был чудовищно искорежен другой машиной. Если бы Клим остался в салоне, его бы не было в живых.

«Хотите верьте, хотите — нет, но я была уверена, что Бог и ангел-хранитель нам помогли! Услышали мою мольбу. Мне бы помнить об этом всегда, но однажды я забыла о молитвах, горько за это поплатилась и даже отреклась от Бога!» — вспоминала Поплавская.

Отреклась от Бога

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Спустя несколько лет, в 1994 году, Поплавская снова готовилась стать мамой. Актриса признавалась, что очень хотела дочку. Беременность проходила успешно, однако в один момент ее начали мучить ужасные сновидения, актриса просыпалась в ужасе.

«Все говорили, что это нормально, предродовая тревога. А я и забыла о молитвах, носилась по магазинам в поисках одежды для малышки. Мне бы тогда вспомнить ту историю с Климом…», — рассказывала знаменитость.

На седьмом месяце беременности Яна пришла на плановый осмотр, где ей сообщили ужасную новость: сердце плода перестало биться. Актриса провела три дня в ожидании приезда известного гинеколога, надеясь, что диагноз окажется ошибочным. Но, к сожалению, он подтвердился. Кроме того, врач сообщил Поплавской, что она больше не сможет иметь детей.

Слова специалиста стали для Яны последней каплей. После прихода домой она в отчаянии сорвала с шеи шнурок с нательной иконой, которую ей передали по наследству. Боль утраты была настолько сильной, что она стала винить в этом Бога. В этом порыве она кричала о несправедливости высших сил и заявляла, что больше не верит в Бога.

Актриса не решилась выбросить иконку, но спрятала ее в шкаф. Спустя время Поплавская не смогла ее найти, семейная реликвия исчезла.

Долгожданное чудо

Спустя год в семье знаменитости случилось чудо: несмотря на прогнозы врачей, Яна смогла вновь забеременеть.

«Я очень переживала за новую беременность и подумала, что совершила страшную ошибку, проклиная Бога и отрекаясь от него», — признавалась звезда.

Поплавская пошла в церковь и рассказала о своих переживаниях священнику, глубоко раскаиваясь. Батюшка сказал актрисе от всего сердца просить помощи у Всевышнего. В то же время Яна горевала по утерянной иконке, которая была для нее символом присутствия в ее жизни ангела-хранителя.

Кроме того, беременность артистки проходила тяжело, с различными осложнениями. Вплоть до того, что у Поплавской чуть не отказали почки.

В результате сын Никита родился недоношенным, а во время родов на какое-то время у малыша остановилось сердечко. К счастью, наследника удалось выходить.

Спустя шесть месяцев Яна столкнулась с настоящим волшебством. Она рассказывала, как в рождественскую дочь решила быстро помыть полы и обнаружила нечто ценное.

«Вдруг мне кто-то словно подул в затылок. Я подумала, что муж неслышно вернулся с работы и вошел на цыпочках. Климушка тоже спал в детской. Я обернулась — никого! А на свежевымытом полу что-то блестит. Я нагнулась и не поверила своим глазам, это была та самая нательная иконка», — вспоминала она.

Яна рассмеялась звонким, счастливым смехом и прижала к губам крошечную иконку, сияющую в ее руках. Ее сердце пело. Она знала, что ангел-хранитель вернулся к ней, и теперь все будет хорошо.

Муж, только что вернувшийся домой, озадаченно разглядывал иконку.

«Откуда она взялась? И как она оказалась в новой квартире, после переезда?» — недоумевал он.

Яна лишь улыбнулась, не обращая внимания на его вопросы. Ей было все равно, как икона появилась. Она чувствовала, что ангел простил ее.

«Настоящий ад»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Сыновья артистки росли здоровыми, веселыми и сообразительными. Однако отношения с супругом дали трещину. По рассказам Поплавской, Сергей начал заводить любовниц прямо на съемочной площадке. Кроме того, очень любил выпить. В какой-то момент зависимость супруга стала невыносимой и жизнь актрисы превратилась в «настоящий ад».

Недолго думая, актриса приняла решение уйти от мужа. Однажды она собрала свои вещи и решила начать новую жизнь. Знаменитости официально развелись в 2011 году, а спустя четыре года актриса начала отношения с радиоведущим Евгением Яковлевым. Пара вступила в официальный брак в 2022 году. Актриса неоднократно признавалась, что обрела счастье в этих отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поплавская поддержала Алсу после развода.