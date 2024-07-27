Кровавое воскресенье. Убийство Полины Сладкой — акция #101/330 «Время вспомнить»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 53 0

8 июня 2014 года ВСУ убили шестилетнюю Полину Сладкую

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

8 июня 2014 года она стала первой жертвой украинских боевиков среди детей Донбасса.

В праздник Святой Троицы — 8 июня 2014 года — шестилетняя Полина Сладкая стала первой жертвой боевиков ВСУ среди детей Донбасса. Когда начался артиллерийский обстрел города Славянск в Донецкой Народной республике, под огонь попали детские садики и школы.

В одном из старых купеческих домов пряталась маленькая Полина. К сожалению, несколько осколков попали в ребенка. Ее пытались спасти — медицинский работник бежал до больницы с шестилетним ребенком на руках, но не успел. Этот день в городе назвали Кровавым воскресеньем.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

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