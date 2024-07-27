Осколок попал пятилетнему Саше в сердце — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 39 0

22 августа 2014 года пятилетний Саша погиб от обстрела города Ловеньки в ЛНР

Фото, видео: Евгений Силантьев / ТАСС; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

Это была последняя прогулка ребенка. 22 августа 2014 года его жизнь забрали украинские боевики.

Жизнь пятилетнего Саши Сорокина из города Ловеньки в Луганской Народной республике закончилась 22 августа 2014 года. Боевики ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам населенного пункта баллистической ракетой «Точка-У».

Малышу попал прямо в сердце крошечный осколок, но именно он и стал роковым. Везде на украинском телевидении это убийство восхваляли и отмечали — журналисты назвали его «уничтожением» базы ополчения. Но рядом с местом взрыва не было военных объектов, там жили и гуляли мирные люди с детьми.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

Тема:
Акция 101/330
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