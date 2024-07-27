Убийство шестилетней Марины Ледневой — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 50 0

7 августа 2014 года Марина Леднева погибла от обстрела Луганска

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

Девочка гуляла вместе с мамой на улице, когда начался обстрел ВСУ. Скорую вызвать не могли — в городе не было телефонной связи. В больницу ребенка отвезли военные ЛНР.

Шестилетняя Марина Леднева была убита украинскими боевиками 7 августа 2014 года. В тот день она с мамой гуляла по улице в Луганске. Начался обстрел, малышка и ее мама, находящаяся на седьмом месяце беременности, получили различные травмы.

У Марины были множественные осколочные ранения в зоне головы. В городе не было телефонной связи, прохожие не могли вызвать скорую и помочь. Попытались спасти ребенка проезжающие мимо военные Луганской Народной республики, но, к сожалению, Марина погибла.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

Тема:
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