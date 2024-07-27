Убийство Арсения и его мамы — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 18 0

ВСУ выпустили около 20 снарядов по поселку Голубовка в ДНР 20 июня 2014 года. При обстреле четырехлетний ребенок получил тяжелейшие осколочные ранения.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

Украинские нацисты любят соревноваться в своих зверствах. 20 июня 2014 года они выпустили около 20 снарядов по поселку Голубовка в Донецкой Народной республике. В результате — оборвалась жизнь четырехлетнего Арсения, несмотря на все усилия врачей.

Ребенка пыталась спасти его мама — она бросилась к малышу, когда начались взрывы, но не успела довести Арсения до укрытия. Она тоже погибла на месте прямо на глазах своей матери. В семье остались лишь отец мальчика и убитая горем бабушка.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

Тема:
Акция 101/330
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