Убийство десятилетней Ники в Донецке — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 19 0

5 июля 2022 года ВСУ убили десятилетнюю Нику в Донецке

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

5 июля 2022 года тихий летний вечер в городе прервал взрыв.

Десятилетняя девочка Ника играла со своими друзьями в летний вечер 5 июля 2022 года. Спокойствие прервали звуки снарядов и взрыв. Кто-то из взрослых успел спасти некоторых детей, но Ника убежать не успела — в нее попали осколки разорвавшегося снаряда.

Девочка погибла на месте из-за тяжелых ранений. Она была единственным ребенком в семье, ее мама и папа очень сильно ее любили и гордились тем, что когда-то с трудом вылечили ее от тяжелого заболевания.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

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