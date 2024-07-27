Убийство 14-летнего футболиста Дани — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 19 0

5 ноября 2014 года ВСУ убили 14-летнего мальчика из Донецка

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

Жизнь юного мальчика трагически оборвалась в Донецке.

Жизнь 14-летнего юного футболиста Даниила Кузнецова трагически оборвалась 5 ноября 2014 года. Он выступал за местную школьную команду и каждый день мечтал стать профессионалом. Но однажды осенью украинские боевики открыли огонь по Донецку.

Прямо во время игры на подростков упало несколько артиллерийских снарядов. Молодой футболист и его друг Андрей Елисеев погибли на месте. На футбольном поле находились несколько детей, еще четыре подростка были тяжело ранены.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

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