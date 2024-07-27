Убийство Горловской Мадонны — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 46 0

27 июля 2014 года ВСУ убили Кристину Жук с 10-месячной дочерью

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Акция 101/330 Спецоперация

27 июля 2014 года ВСУ обстреляли город, в результате погибли люди. В их числе молодая мама Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира.

27 июля 2014 года молодая мама Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира гуляли в сквере города Горловка в Донецкой Народной республике. Когда ВСУ начали обстрел мирных граждан, люди побежали в разные стороны.

Кристина подняла дочь на руки и побежала в попытках найти укрытие, но рядом с молодой девушкой разорвался снаряд ВСУ. Она до последнего пыталась защитить самое родное, что у нее есть — ее дочь. История гибели Кристины и Киры облетела весь мир, а позже молодую маму назвали Горловской Мадонной.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.

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