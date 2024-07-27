«Капитуляции России не будет» — Лавров жестко ответил Западу

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 108 0

Глава МИД Лавров: капитуляции России не будет

«Капитуляции России не будет» — Лавров жестко ответил Западу

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Все цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время брифинга с журналистами спросили, в каком случае Российская Федерация могла бы капитулировать из зоны специальной военной операции. Все подобные вопросы глава МИД РФ присел одной фразой — капитуляции России не будет ни при каких обстоятельствах.

«Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — четко сообщил Лавров.

Министр дал понять, что постоянно слышит подобные вопросы от представителей СМИ разных стран, преимущественно, западных. Страны Евросоюза и НАТО продолжают игнорировать попытки России вступить в диалог, альянс не выслушивает мнения и интересы РФ.

Запад постоянно «пропускает мимо ушей» все, что говорит Россия, взывая к капитуляции нашего государства. Но этого не будет, Москва не примет такого решения, и коллеги из НАТО и ЕС могут на это даже не надеяться, отметил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Все мероприятия в рамках форума проходят под девизом: укрепление взаимосвязанности и устойчивости.

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