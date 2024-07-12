На пути к идеальной фигуре: названы пять главных ошибок при похудении

Некоторые порой не понимают, почему вес никак не хочет уходить. Оказалось, что сбросить килограммы не позволяют эти факторы.

Избавиться от лишних килограммов мешают неоднократные перекусы в течение дня, переживания и несоблюдение режима. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал чемпион по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Прыгунов.

Спортсмен отметил, что грамотное похудение начинается с налаживания питания. Полноценные приемы пищи должны быть три раза в день, а от перекусов следует отказаться — они добавляют лишние калории.

«Главная ошибка при перекусах — некорректная оценка их значимости и калорийности. Даже такие полезные продукты, как фрукты, орехи, сухофрукты, злаковые батончики или кофе с молоком, добавляют от 200 до 500 незапланированных килокалорий», — объяснил Прыгунов.

Кроме того, не позволяет сбросить вес и хронический недосып. Дело в том, что недостаток сна сильно увеличивает риск возникновения ожирения. Организм просто не успевает восстанавливаться. А постоянное желание спать усиливает аппетит, из-за чего человек начинает потреблять больше калорий в течение дня.

Третьим фактором, не позволяющим избавиться от лишних килограммов, является употребление спиртных напитков. Сам алкоголь не содержит чрезмерного количества калорий, однако во время попытки организма избавиться от его «яда» сжигание жиров подавляется на 73%. Уменьшается также и обычное «чувство меры», что может привести к перееданию.

Прыгунов подчеркивает, что цифра на весах может увеличиться из-за повторяющегося стресса, когда человек, сам того не осознавая, «заедает» свои неприятности и не контролирует питание.

И, наконец, мешает похудеть отсутствие хотя бы малейшей физической активности. Поэтому к правильному питанию стоит добавить занятия спортом. Начать можно с 15-минутных тренировок, а после «повышать планку».

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