Спасти не смогли: мужчина стал жертвой обстрела села под Белгородом

Губернатор Гладков: жертвой атаки ВСУ на село Бочковка стал мужчина
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Устроенный боевиками ВСУ обстрел села Бочковка в Белгородской области унес жизнь мужчины. Об этом глава региона, губернатор Вячеслав Гладков, сообщил в своем Telegram-канале. Прибывшие на место случившегося врачи скорой экстренно забрали пострадавшего в больницу, но довезти до дверей медицинского учреждения не успели — он умер в машине.
«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — сообщил Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего.
«Очередное горе для нас всех», — подчеркнул он.
По официальной информации, за прошедшие сутки нападению боевиков подверглись десять населенных пунктов в регионе. Три украинских беспилотника удалось ликвидировать с помощью системы ПВО ВС РФ. Всего за прошедшие двадцать четыре часа российская сторона успешно уничтожила 21 вражеский дрон.
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