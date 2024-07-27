В ДНР почтили память жертв ракетного удара ВСУ по детскому пляжу в Зугрэсе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Убийство 13 человек летом 2014 года стало одним из первых преступлений киевского режима против жителей Донбасса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Донецкой народной республике (ДНР) почтили память жертв ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детскому пляжу в Зугрэсе. Трагедия произошла в августе 2014 года и унесла жизни 13 мирных жителей, в том числе троих детей.

Активисты молодежной общественной организации «Молодая Республика» возложили цветы к мемориалу погибшим в результате чудовищного преступления украинских боевиков жителям Зугрэса и запустили кораблики по реке Крынке.

«Сегодняшнюю акцию мы проводим в память погибших на нашем детском пляже детей и их родителей. Это наши сограждане, мы жили с ними в одном городе. Мы возложили цветы на мемориал и запустили кораблики — это наша акция, мы таким образом чтим память наших людей», — рассказала 5-tv.ru замруководителя Зугрэсского штаба ДРОО «Молодая республика» София.

Ракетный удар по детскому пляжу на берегу реки Крынки в Зугрэсе ВСУ нанесли 13 августа 2014 года. Первоначально считалось, что город обстреляла украинская авиация, так как до этого местные жители видели в небе самолеты. Однако в дальнейшем на месте удара нашли фрагменты кассетных боеприпасов ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

В день трагедии на пляже Зугрэса было многолюдно, в результате ракетного удара погибли 13 человек, в том числе трое детей. Более 30 мирных граждан получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Троекуровском кладбище в Москве почтили память погибших на Украине журналистов.

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