«Про настоящую дружбу»: актер Онежен рассказал о фильме «Пираты галактики Барракуда»

Картину представили на фестивале «Таврида. АРТ».

Презентация новой российской фантастической картины «Пираты галактики Барракуда» состоялась в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который проходит в Крыму. Актер Алексей Онежен, исполнивший одну из ролей в фильме, рассказал «Известиям» об обретенной популярности и съемках в блокбастере.

Свою новую картину Онежен считает удачным переложением советских традиций в современные реалии.

«Фильм „Пираты галактики Барракуда“ — это добрый семейный фильм, классный. Он берет лучшее из наследия советского и перекладывает это в нашу российскую действительность. Это кино про настоящую, искреннюю дружбу, про детство, которое вот-вот уйдет, но которое всем очень бы хотелось сохранить. И конечно, про фантастику — про классные приключения молодых ребят», — рассказал артист.

Работая на съемках, Онежен попал в команду самых настоящих профессионалов.

«Мне довелось работать с интересными, профессиональными артистами, с очень хорошей командой. Это первый в моей карьере фильм в жанре „фантастика“ и, кажется, он получился очень достойным. Это яркое, классное, современное кино», — отметил актер.

Онежен высоко оценил развитие российского кинематографа.

«Российский кинематограф за последние десять лет сделал огромный рывок. Сейчас, действительно, очень конкурентноспособные выходят проекты, которые могут поразить, удивить. Этим они и интересны. Фильм „Пираты галактики Барракуда“ — это безусловно тоже новый шаг в индустрии», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK открывает новые возможности для участников фестиваля «Таврида. АРТ».