«Пила страшно»: как жила умершая в 44 года актриса Ольга Прохватыло

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Незадолго до смерти актриса Ольга Прохватыло часто выпивала алкоголь

«Пила страшно»: как жила умершая в 44 года актриса Ольга Прохватыло

Фото: Кадр из сериала «Ранетки», 2008 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Коллега артистки рассказала, что на самом деле могло сгубить звезду «Ранеток».

Актриса Ольга Прохватыло, прославившаяся по ролям в сериалах «Дальнобойщики», «Ранетки», «Моя прекрасная няня» и «Солдаты», незадолго до своей смерти часто злоупотребляла спиртным. Об этом сообщила актриса Елена Борзова в шоу программе на федеральном канале.

«Она пила страшно. Я говорила: „Нельзя, Олечка. Ты же к этому привыкнешь и кончится все очень плохо“. Она отвечала: „Лена, а что мне делать? Я прихожу одна в пустую квартиру, мне скучно, у меня собака, кошка, плюшевые игрушки. Я должна выпить, чтобы расслабиться“», — рассказала Борзова.

Ольга Прохватыло умерла в 2013 году. Ей было всего 44 года. Несмотря на успешную карьеру, в личной жизни у актрисы складывалось все не самым удачным образом. Она так и не смогла обрести счастливую семью. Артистка умерла в одиночестве в собственной квартире из-за разрыва тромба.

Ранее 5-tv.ru писал о роковых судьбах актеров сериала «Моя прекрасная няня».

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.57
0.16 93.26
0.09
«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Последние новости

11:21
«Шокированы издевательством»: пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала большой скандал
11:07
«Пила страшно»: как жила умершая в 44 года актриса Ольга Прохватыло
10:49
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ — 2024: прямая трансляция
10:27
«Сбежала к Александру Барыкину»: Сергей Пенкин о неудачах в личной жизни
10:10
«Золотая середина»: какая погода будет в Москве на следующей неделе
9:57
Два беспилотника сбили над Нижегородской областью

Сейчас читают

«Превратили в одну сплошную провокацию»: Захарова о церемонии открытия Олимпиады в Париже
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ — 2024: прямая трансляция
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака