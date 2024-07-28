«Пила страшно»: как жила умершая в 44 года актриса Ольга Прохватыло
Незадолго до смерти актриса Ольга Прохватыло часто выпивала алкоголь
Фото: Кадр из сериала «Ранетки», 2008 г.
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Коллега артистки рассказала, что на самом деле могло сгубить звезду «Ранеток».
Актриса Ольга Прохватыло, прославившаяся по ролям в сериалах «Дальнобойщики», «Ранетки», «Моя прекрасная няня» и «Солдаты», незадолго до своей смерти часто злоупотребляла спиртным. Об этом сообщила актриса Елена Борзова в шоу программе на федеральном канале.
«Она пила страшно. Я говорила: „Нельзя, Олечка. Ты же к этому привыкнешь и кончится все очень плохо“. Она отвечала: „Лена, а что мне делать? Я прихожу одна в пустую квартиру, мне скучно, у меня собака, кошка, плюшевые игрушки. Я должна выпить, чтобы расслабиться“», — рассказала Борзова.
Ольга Прохватыло умерла в 2013 году. Ей было всего 44 года. Несмотря на успешную карьеру, в личной жизни у актрисы складывалось все не самым удачным образом. Она так и не смогла обрести счастливую семью. Артистка умерла в одиночестве в собственной квартире из-за разрыва тромба.
Ранее 5-tv.ru писал о роковых судьбах актеров сериала «Моя прекрасная няня».
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