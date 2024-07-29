«Дома снесло вместе с людьми»: что известно о прорыве плотины в Карелии

Эфирная новость 98 0

Один человек погиб при прорыве плотины в Карелии

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС Республики Карелия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасателям удалось найти живыми семерых человек, их передали медикам. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.

Один человек, по предварительным данным, погиб. Как минимум, двое пропали без вести в Карелии. Людей унесло мощным потоком воды. Она хлынула после того, как на Беломорско-Балтийском канале произошла авария на шлюзе. Это первые кадры с места происшествия, их сняли очевидцы.

«Короче, плотины нет, ее просто нет. Вот эти близлежащие дома, там были дома, их снесло вместе с людьми, несколько домов», — говорит на кадрах очевидец.

К этой минуте спасателям удалось найти живыми семерых человек, их передали медикам. К поискам остальных привлечены более сотни сотрудников МЧС и 19 единиц техники. В готовность приведены специалисты медицины катастроф и санавиация. На территории Сегежского округа введен режим ЧС.

По данным местных властей, причиной ЧП стало разрушение временной перемычки между десятым и 11 шлюзами. Она была установлена на время реконструкции канала. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Водный путь из Балтийского в Белое море — Беломорканал — используется не только для перевозки грузов, но и в качестве туристического маршрута. Там курсирует теплоход, специально построенный под размеры шлюзов. После аварии судоходство могут ограничить.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
85.57
0.16 93.26
0.09
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

15:06
Суд в Москве арестовал сына бизнесмена Бажаева на два месяца
14:59
«Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
14:45
«Дома снесло вместе с людьми»: что известно о прорыве плотины в Карелии
14:31
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
14:20
Выборы в Венесуэле. Как на переизбрание Николаса Мадуро отреагировали в мире
14:15
Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Вы просто отдадите деньги в никуда»: как россиян зомбируют на бизнес-тренингах
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака