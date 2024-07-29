«Дома снесло вместе с людьми»: что известно о прорыве плотины в Карелии

Спасателям удалось найти живыми семерых человек, их передали медикам. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.

Один человек, по предварительным данным, погиб. Как минимум, двое пропали без вести в Карелии. Людей унесло мощным потоком воды. Она хлынула после того, как на Беломорско-Балтийском канале произошла авария на шлюзе. Это первые кадры с места происшествия, их сняли очевидцы.

«Короче, плотины нет, ее просто нет. Вот эти близлежащие дома, там были дома, их снесло вместе с людьми, несколько домов», — говорит на кадрах очевидец.

К этой минуте спасателям удалось найти живыми семерых человек, их передали медикам. К поискам остальных привлечены более сотни сотрудников МЧС и 19 единиц техники. В готовность приведены специалисты медицины катастроф и санавиация. На территории Сегежского округа введен режим ЧС.

По данным местных властей, причиной ЧП стало разрушение временной перемычки между десятым и 11 шлюзами. Она была установлена на время реконструкции канала. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Водный путь из Балтийского в Белое море — Беломорканал — используется не только для перевозки грузов, но и в качестве туристического маршрута. Там курсирует теплоход, специально построенный под размеры шлюзов. После аварии судоходство могут ограничить.