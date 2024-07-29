В новом статусе: Леди Гага собирается выйти замуж

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

CNN: Леди Гага собирается выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански

В новом статусе: Леди Гага собирается выйти замуж

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Избранником знаменитости стал бизнесмен Майкл Полански.

Американская певица Леди Гага собирается выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Об этом сообщает телеканал CNN.

Артистка состоит в отношениях с мужчиной с 2019 года. И, хоть официально о помолвке она не объявляла, премьер-министру Франции Габриэлю Атталю представила своего бойфренда уже в новом статусе — как своего жениха.

Поклонники певицы незамедлительно отреагировали на радостное событие и стали поздравлять знаменитость в ее личном блоге в социальных сетях.

Кстати, прежде фанаты предполагали, что Леди Гага ждет ребенка. Слухи породили заметные изменения в ее фигуре и немного округлившийся живот. В итоге звезде пришлось опровергать домыслы.

Instagram* / ladygaga

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Джастин Бибер подарил своей беременной жене шикарное кольцо. Приблизительную стоимость украшения специалисты оценили в сумму от одного до полутора миллиона долларов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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