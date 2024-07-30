Израиль требует исключить Турцию из НАТО

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Отношения между странами резко ухудшились после обострения конфликта в секторе Газа.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Израиль призвал исключить Турцию из НАТО из-за угроз Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава МИД еврейского государства заявил, что США и западный мир должны осудить риторику Анкары.

Ранее Эрдоган предупредил, что в качестве поддержки Палестины Турция может «войти в Израиль» так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

Отношения между странами резко ухудшились после обострения конфликта в секторе Газа. Анкара неоднократно заявляла о поддержке Палестины и осуждала Израиль за боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что политолог Мовсес Газарян предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке из-за обстрела Йемена со стороны Израиля. Более того, все больше стран призывают своих граждан покинуть Ливан, где ЦАХАЛ наносит удары по позициям «Хезболлы». Несколько международных авиакомпаний уже приостановили рейсы в Бейрут.

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