На пороге войны? Все больше стран призывают своих граждан покинуть Ливан
Страны мира призывают своих граждан покинуть Ливан
Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США ведут переговоры с Израилем в попытке предотвратить эскалацию.
Мир опасается полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке из-за резко возросшей напряженности между Израилем и Ливаном. Все больше государств призывают своих граждан покинуть страну — среди них Великобритания, Греция и Бахрейн.
Тем временем Израиль продолжает наносить удары по позициям «Хезболлы».
В США считают, что полномасштабной войны можно избежать. Как сообщает Reuters, Вашингтон прилагает дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по столице Ливана.
«Источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что цель высокоскоростной дипломатии заключалась в сдерживании реакции Израиля, призвав его не наносить удары по густонаселенному Бейруту, южным пригородам города, которые являются центром „Хезболлы“, или по таким ключевым объектам инфраструктуры, как аэропорты и мосты», — значится в сообщении агентства.
Напряженность в регионе резко возросла после обстрела Голанских высот. В выходные снаряд упал на футбольное поле, в результате 12 человек погибли, десятки пострадали. Израиль возложил ответственность на ливанскую «Хезболлу».
В самой организации причастность к атаке опровергли, предположив, что на поле упала одна из ракет израильской системы ПВО «Железный купол».
- 26 июл
- На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена
- 25 июл
- Жуки, протесты и чучело: как жители США встретили премьера Израиля
- 14 июл
- Жители Хан-Юниса рассказали о заваленных телами улицах после удара Израиля
- 4 июл
- Сравняли с землей: Израиль нанес массированный удар по сектору Газа
- 1 июл
- Гуманитарная катастрофа: оставшиеся больницы в Газе могут прекратить работу
- 30 июн
- Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан без промедления
- 13 июн
- Давление, наказания и угрозы: как россиянин Андрей Козлов выживал в плену ХАМАС
- 12 июн
- План дал трещину: что не так с инициативой Байдена по сектору Газа
- 11 июн
- ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
- 8 июн
- ЦАХАЛ освободила россиянина и еще трех заложников ХАМАС в секторе Газа
Читайте также
67%
0.99 94.14
0.88
Нашли ошибку?