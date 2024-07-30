Цена выросла: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

На какую сумму стоит рассчитывать родителям?

Средняя цена подготовки ребенка к школе выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, и составила около 15 тысяч рублей. Это выяснили «Известия», изучив данные аналитических центров.

При этом объем покупок в этом июле ниже прошлого на 14%. Повысился спрос только на тетрадки и ручки. Остальное родители чаще откладывают на потом, то есть уже на август. Так было в допандемийные годы, и вот сейчас этот тренд вернулся.

Еще одно интересное наблюдение — больше 60% школьных товаров теперь покупают онлайн, на популярных маркетплейсах и сайтах ритейлеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пройти диспансеризацию перед школой. Только после прохождения всех назначенных врачей в период диспансеризации ребенку смогут выдать медицинское заключение, подтверждающее его готовность к обучению в школе.

Согласно приказу министерства здравоохранения России, диспансеризация перед поступлением в школу включает в себя несколько этапов.