Первый раз в первый класс: как пройти диспансеризацию перед школой

Какие обследования необходимы в этом случае?

Только после прохождения всех назначенных врачей в период диспансеризации ребенку смогут выдать медицинское заключение, подтверждающее его готовность к обучению в школе. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Белкина для «Известий».

Диспансеризация — это медицинский осмотр, который нацелен на выявление заболеваний на ранних стадиях и их предотвращения.

Подобное обследование должно обязательно проводиться перед поступлением ребенка в школу. После этого врач выдает медицинское заключение, которое подтверждает готовность ребенка к обучению в школе.

Согласно приказу № 514н Министерства здравоохранения России, диспансеризация перед поступлением в школу включает в себя несколько этапов.

Сначала происходит сбор анамнеза, а затем и более детальное обследование, включающее в себя проверку состояния кожи, зрения, слуха, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и дыхательной систем.

Кроме того, проводятся инструментальные обследования, а также сдается ряд анализов, по результатам которых врач составит план лечения или профилактических мероприятий. Эти рекомендации должны учитывать все особенности здоровья ребенка.

Прежде всего, проводится лабораторная диагностика — это общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца гельминтов, а также исследование соскоба на энтеробиоз.

Во время диспансеризации ребенок должен посетить невролога, оториноларинголога, офтальмолога, детского хирурга, травматолога-ортопеда, а также детского стоматолога.

Специалист отмечает, что для детей проводится также психологическая оценка развития ребенка, чтобы понять, готов ли он воспринимать большие объемы информации и в будущем взаимодействовать с одноклассниками. Для этих же целей необходимо посетить и невролога.

«В период проведения диспансеризации может проводиться вакцинация и/или диагностические туберкулиновые пробы, а также психологическое и педагогическое обследование», — отметила Белкина.

Помимо этого, девочкам обязательно нужно пройти осмотр у детского гинеколога, а мальчикам необходимо посетить детского уролога-андролога.

По словам специалиста, во время диспансеризации проводятся также ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной полости и почек, электрокардиография и компьютерная диагностика зрения.

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