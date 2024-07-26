Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки

Набиуллина: Центробанк не планирует снижать ключевую ставку до конца года
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Центробанк сегодня повысил ее сразу на два процентных пункта.
Центральный банк России не планирует понижать ключевую ставку до конца текущего года. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.
«В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году», — объяснила Набиуллина.
Набиуллина также подчеркнула, что рост ставок в России связан с перегревом спроса, а не с рисками финансовой стабильности и внешними шоками.
В пятницу, 26 июля, Центробанк объявил о повышении ключевой ставки. В июне этого года этот показатель решено было оставить на уровне 16% годовых, однако уже сегодня регулятор поднял ее сразу на два пункта — до 18%. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда ее размер достиг 20% годовых.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной.
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