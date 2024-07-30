«Жизнь непредсказуема»: сможет ли Натали вернуть себе популярность после смерти мужа

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 22 0

Продюсер Пригожин: певицу Натали может ждать новый успех после выхода ее песни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Получится ли у артистки реабилитироваться в мире шоу-бизнеса после личной трагедии?

Певицу Натали, которая перестала выступать после смерти своего мужа Александра Рудина, может ждать большой успех, когда она решит вернуться на сцену. Об этом рассказал 5-tv.ru продюсер Иосиф Пригожин.

«Жизнь мира музыки и культуры непредсказуема. И любые действия в отрасли, они, скорее, идут во благо, чем в ущерб», — уверен продюсер.

Певица в личном блоге написала, что в августе выйдет ее новый хит. Причем не грустный, как многие ожидали. По словам Пригожина, популярность этой песни зависит от того, будет ли она соответствовать духу времени и той аудитории, на которую она направлена.

«В моменте это может действительно сыграть ей на руку», — сказал Пригожин.

Он уверен, что если у Натали есть цель и желание, то она сможет снова покорить сцену.

«Если вы не имеете цели, то вы не имеете ничего», — подчеркнул Пригожин.

Минувшим летом звезда шокировала аудиторию известием о внезапном уходе из жизни своего супруга Александра Рудина. Долгое время подробности инцидента не разглашались, однако журналисты выяснили, что мужчина долгое время боролся с депрессией не справился с навалившимися на него проблемами. После его смерти певица Натали перестала выходить в свет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пригожин заявил о невменяемости певицы Глюк’оZы и на других выступлениях.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

17:05
Бодибилдер, терминатор и губернатор: как Шварценеггер оказался на вершине славы
16:54
«Жизнь непредсказуема»: сможет ли Натали вернуть себе популярность после смерти мужа
16:42
Опасен для человека: москвичка принесла домой клубнику с ядовитым пауком
16:35
«Может, мне все льстят»: Сычев с иронией оценил игру младшей дочери в кино
16:28
«У нас ЧП»: двухлетний сын Дмитрия Тарасова получил травму
16:15
«Именно в зубы»: Виктория Боня призналась в любви к Кологривому

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака