«Жизнь непредсказуема»: сможет ли Натали вернуть себе популярность после смерти мужа

Получится ли у артистки реабилитироваться в мире шоу-бизнеса после личной трагедии?

Певицу Натали, которая перестала выступать после смерти своего мужа Александра Рудина, может ждать большой успех, когда она решит вернуться на сцену. Об этом рассказал 5-tv.ru продюсер Иосиф Пригожин.

«Жизнь мира музыки и культуры непредсказуема. И любые действия в отрасли, они, скорее, идут во благо, чем в ущерб», — уверен продюсер.

Певица в личном блоге написала, что в августе выйдет ее новый хит. Причем не грустный, как многие ожидали. По словам Пригожина, популярность этой песни зависит от того, будет ли она соответствовать духу времени и той аудитории, на которую она направлена.

«В моменте это может действительно сыграть ей на руку», — сказал Пригожин.

Он уверен, что если у Натали есть цель и желание, то она сможет снова покорить сцену.

«Если вы не имеете цели, то вы не имеете ничего», — подчеркнул Пригожин.

Минувшим летом звезда шокировала аудиторию известием о внезапном уходе из жизни своего супруга Александра Рудина. Долгое время подробности инцидента не разглашались, однако журналисты выяснили, что мужчина долгое время боролся с депрессией не справился с навалившимися на него проблемами. После его смерти певица Натали перестала выходить в свет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пригожин заявил о невменяемости певицы Глюк’оZы и на других выступлениях.