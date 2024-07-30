В возрасте 33 лет умер актер Тимур Шивырев

Причины ухода артиста из жизни не раскрываются.

Актер театра и певец Тимур Шивырев скончался 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного театра оперетты, в котором работал покойный.

«Печальная новость. Сегодня ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении в социальных сетях театра.

Шивыреву было всего лишь 33 года. Причины его раннего ухода из жизни пока неизвестны.

Артист родился в 1991 году, после школы поступил в Алтайский музыкальный колледж Барнаула и Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова.

В Саратовский областной театр оперетты Шивырев был принят в 2018 году и проработал там до своей смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из некогда популярного телесериала «Улица разбитых фонарей» Александра Марушева. По словам его друга, артист скончался в результате продолжительной болезни.