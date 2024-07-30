«Ведет страну к антихристианству»: Захарова напомнила Макрону историю Франции

Представитель российского МИД заявила, что власти Парижа глумятся над собственной страной.

Президент Франции Эммануэль Макрон забыл историю своей страны и превращает ее в антихристианское государство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя церемонию открытия парижской Олимпиады.

«Публичное надругательство и осквернение христианства в ходе церемонии открытия Олимпиады стали логическим продолжением крестового похода Парижа против самого себя. Некогда „христианнейшая из наций“, а ныне режим Макрона стал мелким богоборческим государством, превратившись из архихристианской нации в антихристианскую», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о значении христианства для Франции, которая, по ее словам, осталась верна Папе Римскому, даже когда вся Европа «пылала в огне реформации».

«Чтобы стать королем в Париже, будущие монархи принимали католицизм. Генрих IV Наваррский перед тем, как стать христианином-католиком, произнес на века вшитую в полотно истории фразу: „Париж стоит мессы“, чтобы короноваться королем французов», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что даже Наполеон короновался из рук Папы Пия VII, так как ему было важно сохранить христианскую традицию. А генерал Шарль де Голль, будучи светским главой государства, огромное значение придавал христианству, общался как минимум с тремя понтификами и до конца жизни хранил молитвенные четки, освященные Папой Римским Павлом VI. Сегодняшние же власти, по словам дипломата, глумятся над Францией и ее историей.

«Пожар в Соборе Парижской Богоматери не стал таким ударом для французской религиозной культуры, как его реставрация после ЧП. Согласно расследованию, впоследствии подтвержденному Елисейским дворцом, супруга Макрона предложила увенчать собор Парижской Богоматери фаллическим символом. Но не срослось, к счастью», — написала Захарова.

Меж тем, со страницы Международного олимпийского комитета на YouTube пропала официальная нарезка «самых ярких» моментов с открытия ОИ-2024.

Церемония состоялась 26 июля и обернулась скандалом. Было все — от пародии на «Тайную вечерю» с травести-артистами до перевернутого олимпийского флага на флагштоке. Проливной дождь, крысы на улицах, бездомные, лежащие на земле, танцы бородатых женщин и многое другое подпортили репутацию стране. Шоу приняли за насмешку над верой миллионов христиан.

За провальное шоу пришлось извиняться представителю оргкомитета Анн Дешам. На брифинге она также отметила, что авторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не высказать неуважение к каким-либо социальным группам. К ее извинениям присоединился Международный олимпийский комитет (МОК).

В российском МИД церемонию назвали провокацией, в ходе которой артисты оскорбили христиан. В Греции пресса сопоставила пародию на «Тайную вечерю» с крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. В самой Франции против выступил епископат, его представители заявили об издевательствах над верующими. ОИ-2024 продлятся до 11 августа, паралимпийцы будут состязаться 28 августа по 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пародия на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже вызвала большой скандал в мире.