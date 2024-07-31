Актриса Ксения Утехина прокомментировала слухи о романе с Владимиром Машковым

Оба очень удивились прочитав о «своих отношениях» в прессе.

Актриса Ксения Утехина прервала молчание на фоне распространяющихся слухов о ее романе с Владимиром Машковым. Как артистка рассказала в интервью WomanHit, их отношения — это полный абсурд.

«Помню, Саша Цыпкин первый скинул статейку из „Антиглянца“, и меня это поразило, но, в общем, было смешно. Владимир Львович тоже смеялся. Мы вообще не давали никакого повода, даже не играли вместе. Я дала ответ, что живу с молодым человеком, что наши фото есть в соцсети. После этого замолчали», — рассказала журналистам издания актриса.

Ксения Утехина уточнила, что связь между ней и Владимиром Машковым может расцениваться только как отношения учителя и ученицы.

«Замечания Владимира Львовича дорогого стоят для каждого артиста. Даже когда он говорит что-­то эмоционально, то только от любви и желания сделать благо», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.