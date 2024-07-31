Учения на Каспии: наши моряки отражают атаки условных диверсантов

Свои возможности демонстрирует и флагманский сторожевой корабль «Татарстан».

Отдельный этап учений проходит на Каспийской флотилии. В ее составе несколько бригад и дивизионов кораблей, а в число задач входит охрана торговых путей и борьба с терроризмом. За действиями военных моряков на борту флагмана объединения — сторожевого корабля «Татарстан» — наблюдает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Только нашу съемочную группу пригласили на флагман Каспийской флотилии — ракетный корабль Татарстан.

Пожалуй, самые красивые и зрелищные военные учения проводит — ВМФ России. В эти дни боевые упражнения выполняют более 300 кораблей и судов, 50 вертолетов и самолетов, свыше 20 тысяч военнослужащих. Моряки должны выполнить более 300 боевых упражнений. Отработать все возможные сценарии.

На корабле объявлена учебная тревога. Подводная станция обнаружения засекла диверсантов, сейчас будем уничтожать их. Вооруженные матросы выходят на палубу.

Если к кораблю приближается диверсант и он находится на расстоянии 250 метров, тогда в бой вступают гранатометчики.

Предположим подводному диверсанту удалось подплыть к кораблю близко, тогда его уничтожают ручной гранатой.

Диверсант ликвидирован, но работа продолжается. Вот, водолаз готовится к погружению. Военные действуют по инструкциям.

Возможно, диверсант противника успел закрепить взрывное устройство на корабле, поэтому сейчас этот боец будет обследовать подводную часть корабля.

Из шахты выходит ракетный комплекс «Оса». Его прозвали — грозой «Байрактаров». В наземном исполнении это оружие на Украине поразило сотни воздушных целей, в том числе турецкие ударные беспилотники.

ЗРК «Оса» уничтожает цели на расстоянии 15 километров. Никакой самолет противника не сможет увернуться и спастись. Эта ракета весит 128 килограммов, она летит со скоростью, только представьте, 700 метров в секунду.

Объявлена учебная тревога. На радарах появилась вражеская воздушная цель. Приказ открыть огонь поступает незамедлительно.

Завершили одно упражнение, сразу приступают к следующему. По замыслу этой тренировки — наш корабль атакуют морские беспилотники противника, сейчас военнослужащие их уничтожают из пулеметов.

Учитывая то, как быстро развиваются беспилотные ударные системы, проведение таких учений особенно актуально.

«На таких учениях мы можем все это потрогать создать максимально приближенные условия к боевым. Посмотреть на свои силы, на свои способности. Ну и чтобы экипаж, так сказать, примерялся, понимал свои действия и свои функции», — говорит старший помощник командира корабля.

Экипаж корабля — матросы, мичманы, офицеры — все на своих рабочих местах. Потому в коридорах никого. Обратили внимание, что повсюду вывешены информационные стенды, но, пожалуй, самый особенный по смыслу этот — цитата Министра обороны Белоусова — «Ошибаться можно, врать нельзя!»

Слаженная и грамотная работа экипажа гарантирует выполнение любых задач. Они словно большая семья.

«Я уверен, здесь в каждом военнослужащем, здесь каждый профессионал, каждый знает как вести себя в трудных ситуациях», — отмечает военнослужащий ВС РФ.

Наступило время обеда. Сейчас узнаем, чем кок кормит экипаж корабля. Пройдем в кают-компанию.

Посуда с красной звездой, белые салфетки, приборы в конвертах — обстановка ничуть не хуже, чем в дорогих ресторанах.

Пшенный суп, гречка с мясом, на столе два вида салатов, сок... И всегда можно попросить добавки.

Все изменилось, сегодня в армии кормят вкусно и сытно, но и требуют от военнослужащих полной отдачи и профессионализма. В эти дни свои навыки ведения боя должны показать экипажи кораблей Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.