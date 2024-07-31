Экскурсоводов без аккредитации начнут штрафовать в Петербурге

Крупные штрафы для экскурсоводов-самозванцев. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект, который призван положить конец нелегальным экскурсиям. Наказание коснется гидов, которые работают без специальной аккредитации. Кроме того, санкции затронут тех, кто выходит на опасные маршруты без согласования с МЧС. Как инициатива может отразиться на туристической отрасли — выяснял корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Михайловский замок — одна из самых популярных императорских резиденций. Экскурсионные группы здесь появляются каждые 10 минут. Туристы внимательно слушают, гиды с увлечением рассказывают о дворцовых тайнах и загадках. Группа отправляется дальше. Экскурсовод словно забыл, что мощеная брусчаткой Замковая улица — это проезжая часть. Хотя именно гид отвечает за безопасность.

«Ну вот я как раз слышу мотор и сразу оборачиваюсь, потому что на экскурсии это тот момент, на который надо обращать внимание. Чтобы чего-то не произошло, надо быть начеку», — говорит Вадим Верещагин, гид.

Вадим Верещагин — один из аккредитованных гидов Петербурга. Чтобы получить разрешение на работу — сдал несложный тест, в котором были вопросы по истории города и методах ведения экскурсий. Но ни одного — по технике безопасности.

Действительно, что может случиться с группой в окрестностях Михайловского замка, если соблюдать элементарные требования безопасности, например, не бросаться на ограду вокруг памятника Петру Первому или соблюдать правила дорожного движения. Другое дело — экстремальный туризм. Те же прогулки по крышам Петербурга. Они и экскурсиями не являются, да и вообще — нелегальны.

Чтобы покончить с этим теневым бизнесом, в Госдуме решили ввести штрафы для гидов, которые работают без аккредитации. За два года, что ведут реестр экскурсоводов, наказаний за отсутствие лицензии так и не появилось. Предлагают бить рублем со всей силы — физическим лицам назначать до 40 тысяч за первое нарушение и до 70 тысяч — за повторное в течение года. Но главное — наконец хотят ввести ответственность для гидов-инструкторов, которые водят туристов по опасным маршрутам.

«Когда что-то происходит страшное с туристами, гибель их, как правило либо очень сложно доказать ответственность проводников, либо находятся козлы отпущения, сильно никто не разбирается, в чем была причина, виноват был проводник или не виноват», — объясняет Наталья Костенко, депутат Госдумы.

Готовить таких гидов-проводников должны специальные центры — их пока всего три на всю страну. Цель — вывести из тени всю отрасль экстремального туризма. Ведь без контроля трагедии — не редкость. Год назад в Москве одна из экскурсий под землю привела к гибели восьми человек. Во время ливня вода хлынула в коллектор и не оставила ни одного шанса туристам на спасение.

Билеты на эту экскурсию продавала петербургская фирма. Двое ее руководителей сейчас под стражей, еще одного полтора месяца назад арестовали заочно. В роли гида выступил обычный любитель подземелий, у которого никакой лицензии гида не было. Точно такая же ситуация — с прогулками по крышам. Помимо отсутствия какой-либо безопасности, работают они по так называемым серым схемам, получая гигантскую прибыль.

«Оплата как с индивидуальных туристов, так и с групп идет неофициально, не проводя в системе, не в белую. То есть, оплата по карточке, оплата переводом, оплата наличными — и налоги здесь не платятся. Плюс туристы не интересуются, аккредитован гид или нет», — объясняет Ирина Семенова, генеральный директор туроператора.

Сами гиды, работающие, что называется, по-белому, не против контроля. Ведь сейчас получается, что каждый по-своему понимает безопасность на экскурсии. И явно что-то может упустить из вида.

«Не лишним будет прописать какие-то правила безопасности, чтобы гиды обратили на них внимание. Потому что все не предусмотришь. Это имеет смысл, почему бы нет. Как это будут проверять — это большой вопрос», — говорит гид Вадим Верещагин.

Кроме того, наказания помогут навести порядок на рынке. По данным комитета по туризму, в Петербурге сейчас аттестован 1461 гид. И для одного из главных туристических городов страны этого явно недостаточно. Законопроект уже получил положительный отзыв в правительстве, теперь дело за Госдумой. От скорости рассмотрения зависит, как скоро нелегальные экскурсоводы сменят статус, а их услуги станут безопасными.