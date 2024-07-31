«Вы скрючитесь от рака»: Виктория Боня резко ответила на критику внешности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Боня пожелала заболеть раком недовольным ее внешними изменениями

«Вы скрючитесь от рака»: Виктория Боня резко ответила на критику внешности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер пожелала ее хейтерам столкнуться в жизни с самым страшным.

Блогер Виктория Боня возмутилась из-за недовольств интернет-пользователей ее внешним видом. В этот раз она молчать не стала и пожелала критикующим ее столкнуться со смертельной болезнью.

Блогер во время прямого эфира в социальной сети получила комментарий. Пользователь Сети написал, что она выглядит очень старо. Больше всего хейтера возмутила ее «обвисшая шея».

«Оставьте меня в покое, я вас умоляю. Идите спать! Если вам повезет, у вас тоже будет старая шея. Вы должны заслужить старую шею в своей жизни! Потому что, вполне возможно, что вы просто скрючитесь от рака раньше времени. Он просто съест от вашей злости, которая наполняет вас», — взбесилась Боня.

Такая злобная реакция, по мнение интернет-пользователей, связана с тем, что Боня очень тщательно следит за внешностью. В прошлом году она даже легла под нож хирурга. Все ради того, чтобы сделать модный разрез глаз с приподнятыми внешними уголками — «лисьи глазки». Заодно ей изменили и форму лица, уменьшив подбородок. За операцию блогер отдала 24 миллиона рублей. 

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