Население толстеет: доля россиян с избыточным весом возросла за пять лет

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Росстат: доля россиян с избыточным весом достигла 62,5%

Население толстеет: доля россиян с избыточным весом возросла за пять лет

Фото: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA

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В стадии предожирения сегодня находятся более 50% мужчин. При этом доля женщин с нормальным весом увеличилась более чем на 1%.

Доля россиян, которые имеют проблемы с избыточным весом, достигла 62,5%. Такую статистику приводит Росстат.

Как пишет РБК, подобные данные собираются раз в пять лет. Так, с 2018 по 2023 год доля россиян, которые имеют вес, не выходящий за пределы нормы, сократилась с 36,3 до 35,7%.

Отмечается, что особенно ярко эта проблема видна у мужчин. Если в 2018 году в России проживало 34% мужчин с нормальным весом, то в 2023 году эта цифра сократилась до 30,9%. В то же время количество мужчин, которые страдают от избыточного веса, возросла с 46,9 до 52,4%. В стадии предожирения находятся 52,4% мужчин.

Однако доля женщин, которые находятся в нормальной физической форме, выросла с 38,1 до 39,4%, а вот количество россиянок, подходящих к стадии предожирения, увеличилась с 34,7 до 37,1%.

При этом общая доля россиян, которые страдают той или иной степенью ожирения, даже сократилась. Так, в первой стадии ожирения находятся 14% россиян, во второй — 3,6%, а в третьей — 1,1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 2035 году четыре миллиарда человек будут страдать от ожирения и лишнего веса.

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