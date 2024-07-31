Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук* к пяти годам колонии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Женщина не раз призывала к насилию над российскими военными.

Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук* к пяти годам колонии

Фото: president.gov.ua

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Украинскую телеведущую Наталью Мосейчук* заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима. Басманный суд Москвы признал ее виновной в возбуждении ненависти и вражды. Сообщается, что срок наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию.

Стоит упомянуть, что весной 2022 года украинская телеведущая призывала к насилию над российскими офицерами. Причем МВД РФ объявило Мосейчук в международный розыск еще 26 июля прошлого года, а перед этим Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и соратник Алексея Навального — Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве приговорил к семи годам колонии журналиста Фахрудина Шарафмала. Он публично призывал истреблять россиян.

* — признаны в РФ иноагентами, включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук* к пяти годам колонии

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