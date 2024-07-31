Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Дорожный каркас города постоянно улучшается, а у жителей появляются новые варианты маршрутов.

Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Дорожный каркас Москвы продолжает меняться и модифицироваться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из масштабных проектов стало создание прямого съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону МКАД. Этот проезд позволит снять нагрузку на Каспийской улице, через которую водителям приходилось проезжать. Данный проект готов на 75%.

Кроме того, новая развязка также появится на станции метро Корниловская для снижения нагрузки с соединением между Калужским шоссе и МКАД. Мэр уточнил, что этот проект завершен на 58%.

Финальным проектом, который упомянул Собянин, стал автомобильный мост через Москву-реку в створе ул. Мясищева: на данный момент 75% работ уже выполнено, но продолжается возведение подъездных путей и подземного прохода.

«С открытием моста появится прямая связь между районами Филевский Парк и Хорошево–Мневники. Их жители смогут комфортно добираться до станции БКЛ „Мневники“, а территория Мневниковской поймы будет интегрирована с Национальным космическим центром», — подытожил мэр.

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.11
-0.22 93.51
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:04
Суд в Москве продлил арест французу Винатье*
21:44
Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы
21:24
«Пили шампанское и пели»: группу «Мираж» и Джигурду едва не арестовали в Париже
21:04
Война на три фронта: что ждет Израиль после ударов по Бейруту и Тегерану
20:44
Вирусолог назвал риски начала пандемии лихорадки Западного Нила в России
20:24
Насмехался над украинским языком. Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

Сейчас читают

Черная трансплантология: на Украине «разбирают» боевиков ВСУ на органы
«Это частое явление»: как утрата близких ускоряет процесс старения
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака