«Росатом» расширяет сеть зарядных станций для электрокаров

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Точки работают на чистой атомной энергии и подходят разным моделям транспорта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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«Росатом» расширяет сеть зарядных станций для электрокаров, которые работают на чистой атомной энергии. Еще 40 таких пунктов появятся в Московской области.

Помимо того, что такие точки — сверхэкологичные, они позволят быстрее заряжать машину. Вместо стандартных пяти часов — в среднем 30 минут. Причем, станции создают с таким расчетом, чтобы они подходили разным моделям электротранспорта.

«Мы подключаемся к машине, считываем протокол, понимаем, какие параметры нужны машине, что ей нужно для зарядки. И после эти параметры вводим в свою зарядную станцию во всю сеть. Данный процесс — немножко творческий, потому что иногда машина ведет себя совершенно по-своему. Здесь главное — соблюсти баланс между тем, чтобы зарядить новую машину и оставить возможность заряжаться старым», — объясняет технический директор компании «Парус Электро» Александр Гаврилов.

Сейчас сеть электрозарядок на атомной энергии насчитывает 93 точки в разных городах. В будущем инфраструктуру для экологичного транспорта планируют развивать.

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