В среднем в год распадаются около 650 тысяч семей.

Примерно 650 тысяч семей разводятся в России ежегодно. И в большинстве случаев 95% детей оставляют жить с мамами. При этом, как правило, суды не учитывают различные обстоятельства, а также не спрашивают мнение самого ребенка. Но теперь ситуация может кардинально поменяться из-за решения Верховного суда РФ. Корреспондента «Известий» Наталья Оскерко рассказала подробности.

Мобильный телефон заполнен фотографиями дочери, но вживую Андрей не видел ее уже давно. Вопреки решению суда — права видеться с Варварой два с половиной часа в неделю.

«Мама со своим супругом всячески укрывают, прячут дочь. Сейчас я даже не знаю, где находится дочка. У ребенка два родителя. Если оба хотят участвовать в жизни ребенка, то препятствовать одной стороне другой — это просто глупо. Ее здоровье, психологическое, в том числе — наша обязанность и ответственность. Ну, и я люблю Варю», — говорит Андрей Пожедаев.

Родители девочки разошлись пять лет назад. Сначала, по словам Андрея, в воспитании дочери участвовали оба. Но бывшая снова вышла замуж и, по сути, лишила ребенка общения с отцом. В суде женщину поддержали, к удивлению адвоката Андрея.

«По факту рассматривать ее иск об определении порядка общения суд не должен, потому что ее права в данном случае не нарушены были, ребенок проживал с ней изначально», — объясняет адвокат Наталья Гаврилова.

Комментировать свое решение мать девочки отказывается. А Андрей вынужден опять доказывать свое право на общение с ребенком.

В год в среднем разводятся около 650 тысяч пар, и, по статистике российских судов, в 95% случаев детей оставляют с матерями. Зачастую не обращая внимания на многочисленные обстоятельства. Например, возраст ребенка: если ему уже исполнилось десять его мнение в суде должны учитывать.

Принимая такие решения, судьи опираются на Семейный кодекс. Там прописано, что руководствоваться надо интересами ребенка. Максим Бобков уже не первый год добивается разъяснения этих понятий в Семейном кодексе, потому что сам оказался в аналогичной ситуации — отрезанным от ребенка.

«Я убежден, что необходимо ввести, прописать в законе эти интересы ребенка. Сотни, миллионы отцов просто „выжигаются напалмом“ из жизни своего ребенка», — считает Максим Бобков.

Но есть у экспертов и другое мнение: мол, перевес в сторону матерей сложился не из-за правового вакуума и далеко не из-за субъективности российских судов.

«Заинтересованность самих отцов попадает под сомнение. Если даже какая-то спорная ситуация, отец начинает махать руками и говорить: „Я себе ребенка оставлю!“, или, наоборот, жена. И вот они приходят в суд, то, как правило, в самом судебном процессе отец проявляет меньшую заинтересованность», — указывает юрист Илья Москвитин.

Но статистика уверяет: за последние десять лет российские отцы стали ответственное. По подсчетам правозащитников, в стране сейчас около 300 тысяч пап-одиночек.

«Существует такой миф, что мать воспитает лучше ребенка. С точки зрения психологии я бы посмотрел на то, насколько человек зрелый и насколько он осознанный. Вот это уже играло бы важную роль», — говорит психолог, кандидат медицинских наук Андрей Миронов.

О равенстве родителей при определении места жительства детей после развода Верховный суд не просто напомнил. Это зафиксировали в Обзоре судебной практики, что фактически делает такое толкование норм семейного законодательства обязательным для судов.

По мнению экспертов, в корне статистику это, конечно, не изменит. Однако велики шансы, что судьи, по крайней мере, будут внимательнее прислушиваться к мнению детей, если по закону они уже имеют право его высказывать.