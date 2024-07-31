Сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве

Сына экс-заместителя генпрокурора РФ Николая Кондрата приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Московского областного суда.

Отмечается, что 23-летнему молодому человеку вменяются убийство по найму, организация приготовления к убийству двух и более лиц, похищение паспорта, умышленное уничтожение чужого имущества.

По версии обвинения, Кондрат заказал убийство своего водителя из-за опасений, что он может раскрыть компрометирующую его информацию. Исполнить задуманное он поручил своему знакомому, который впоследствии и сдал заказчика.

Кроме того, Кондрат готовил покушения и на судью Московского Арбитражного суда Елену Махалкину, а также еще двух бизнесменов из-за споров, якобы возникших по причине конкуренции на рынке.

Стоит отменить, что мужчина является сыном заместителя генпрокурора РФ Ивана Кондрата, а также бывшей судьи московского арбитража Елены Кондрат. Последнюю осудили на девять лет колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Расследование дела Николая Кондрата началось несколько лет назад — в 2020 году. Тогда в Подмосковье было найдено тело его водителя с ножевыми ранениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге начался судебный процесс по делу об убийстве Талькова — спустя 30 лет.