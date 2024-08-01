Стало спокойнее: число ДТП с участием нетрезвых водителей в России снизилось

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В России стало меньше ДТП, совершенных пьяными водителями

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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МВД отчиталось о безопасности на дорогах и улицах страны.

На российских дорогах стало намного безопаснее. Вот такие данные сегодня опубликовало МВД: количество аварий с участием пьяных водителей сократилось на 20%, а число погибших в них уменьшилось на треть. В стране также снизилось количество тяжких преступлений. Разбоев — на 15%, грабежей — на 20%, а квартирных краж — вообще стало почти на 30% меньше. Судя по этим данным, на улицах вообще стало спокойнее. В парках, скверах и на площадях преступлений фиксируется на 30 с лишним процентов меньше.

Кроме того, число раненых в ходе дорожных аварий с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 18,8%. Случаев угона автомобилей стало меньше на 12,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Тимати угнали дорогую машину. Тогда рэпер обратился в органы, после чего с помощью системы «Поток» все удалось разрешить буквально за час. Злоумышленников оперативно задержали, а автомобиль вернули в целости и сохранности. Тимати выразил благодарность всем задействованным службам.

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