За шаг до смерти: у москвича вывалился кишечник из-за гигантской грыжи

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 58 0

В Москве прооперировали мужчину, у которого кишечник вывалился в мошонку

За шаг до смерти: у москвича вывалился кишечник из-за гигантской грыжи

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Мужчина целый год проходил с «гранатой в мошонке».

В Москве прооперировали мужчину, проходившего целый год с огромной пахово-мошоночной грыжей, через которую в мошонку опустилась половина его кишечника. При этом мужчина не испытывал никакой боли, рассказал aif.ru врач неотложной помощи Андрей Звонков.

Москвич Евгений долго не обращался за помощью из-за «боязни врачей» и нехватки времени. Кроме того, ему надо было заботиться о пожилой матери — инвалиде I группы. Вид гигантской мошонки не смущал мужчину на протяжении нескольких месяцев, однако волноваться начали друзья и родственники, которые и уговорили его идти в больницу. В итоге Евгений тут же попал на операционный стол.

В Telegram-канале городской клинической больнице имени Юдина отметили, что гигантская пахово-мошоночная грыжа была прооперирована лапароскопическим способом. И после небольшого периода восстановления Евгений сможет вернуться к активной жизни.

Андрей Звонков объясняет: пациент не чувствовал боль, потому что кишечнику было не на что давить.

«Человек испытывает боль в случае разрыва пахового кольца и при выпадении кишечника. А если кольца нет, то давить не на что и нечем. Нет сжатия и передавливания кишечника. В данном случае кишечник просто постепенно опускался и, образно говоря, жил своей жизнью в мошонке, и ему там было комфортно», — говорит медик.

Главная проблема в таких случаях — риск тромбоза мезентеральных артерий и вен, снабжающих кровью кишечник. В случае Евгения кишечник деформировался и растягивался. Тромбоз мог привести к некрозу, а мезентеральный тромбоз, по словам врача, — это почти всегда летальный исход. Также аномальное расположение кишечника вызывало огромный риск онкологии. Поэтому москвич ходил фактически с «гранатой в мошонке».

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что врачи провели уникальную операцию и извлекли пулю из брюшной стенки новорожденного.

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За шаг до смерти: у москвича вывалился кишечник из-за гигантской грыжи

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