Новый подход: в Екатеринбурге врачи спасли двух пациентов с «каменным сердцем»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Врачи екатеринбургской больницы спасли двух людей с тяжелым поражением сердца

Новый подход: в Екатеринбурге врачи спасли двух пациентов с «каменным сердцем»

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Медики использовали для этого инновационный метод.

Два пациента с тяжелым кальцинированным поражением сосудов сердца были спасены усилиями врачей екатеринбургской «Новой больницы». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Первым пациентом „Новой больницы“, которому выполнили ротабляцию, стал 49-летний екатеринбуржец», — сообщили в ДИП.

Спасение стало возможным благодаря новой методике ротабляции. В итоге медики смогли восстановить кровоток в коронарных артериях пациентов, не позволив смерти добраться до них.

Дело в том, что первый пациент ранее перенес инфаркт миокарда, а лечение никак не помогало — приступы стенокардии не прекращались. А у второго пациента кальцинированная бляшка перекрыла корональную артерию на 90%.

Стоит упомянуть, что новую методику лечения внедрили в Свердловской области в этом году. Это произошло в рамках национального проекта «Здравоохранение», запущенного в России совсем недавно, в 2023-м.

Суть нового подхода заключается в использовании бура с алмазным напылением, а также в особом доведении его к месту поражения артерии — она позволяет эффективно устранять отложения кальция и восстанавливать кровоток.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Пермском крае стали проводить УЗИ нервов. Это новая методика, которая также стала возможна благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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