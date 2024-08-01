«Вплоть до онкологии»: чем опасна привычка грызть ручку или карандаш

Некоторые, казалось бы, безобидные действия могут привести к серьезным проблемам.

Привычка грызть ручку может привести к хроническим травмам, вызывающим онкологию. Об этом рассказала врач-стоматолог Олеса Коганова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

При этом специалист подчеркивает, что утверждать о прямой связи наличия подобной привычки и возникновения рака — нельзя. Здесь ключевую роль играет ряд факторов, в том числе — состояние иммунитета человека, а также своевременное лечение.

«Любая хроническая травма со временем, если она находится не под наблюдением, если она не заживает и если присоединяется какая-то патологическая микрофлора, уже может простимулировать процесс», — отмечает врач.

Кроме того, привычка грызть ручку или карандаш может стать причиной проблем с зубами, например, из-за сколов.

Немаловажным фактором является и психологическое состояние человека. Ведь, как известно, причиной некоторых заболеваний выступает стресс, особенно длительный.

«Все мы знаем, что стресс является пусковым механизмом и, разумеется, может запустить различные патологические процессы в организме, вплоть до онкологии», — поясняет врач.

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