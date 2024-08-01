Гормоны и онкология: как жареная еда влияет на психику человека

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 48 0

Нутрициолог Косенкова: жареная пища может вызвать у человека болезнь Альцгеймера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer; 5-tv.ru

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И кому точно стоит избегать подобных блюд?

Китайские ученые выяснили, что жареная пища негативно влияет на психическое здоровье человека. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-нутрициолог и специалист по психосоматике Марина Косенкова объяснила, каким образом это происходит.

По ее словам, основная опасность употребления жареной еды — в таком веществе как акриламид. Именно он негативно влияет на организм.

«При жарке и запекании продуктов происходит реакция Майяра — это взаимодействие сахара с аминокислотами, пептидами и белками. Образуется химическое вещество — акриламид, принятое Международным агентством по изучению рака как канцероген», — отметила специалист.

Полное исследование, посвященное оценке риска акриламида в пищевых продуктах, было опубликовано еще в 2015 году. Выяснилось, что в группе риска из-за негативного воздействия акриламида находятся все возрастные группы.

«Акриламид негативно воздействует на гормональный фон, может способствовать возникновению онкологических заболеваний. Однозначно негативное воздействие будет на систему желудочно-кишечного тракта, особенно — на печень и поджелудочную», — заявила Косенкова.

По ее словам, пережаренные продукты насыщаются веществом, которое вызывает мутацию клеток и сбой в передаче нервных импульсов. В результате чего повышается риск возникновения психических расстройств, в том числе болезни Альцгеймера. Кроме того, ухудшается координация и память.

«Чем ниже температура приготовления, чем меньше на продуктах панировки, тем меньше в еде образуется акриламида. Наиболее подвержены негативному воздействию акриламида возрастная группа — это дети в силу небольшой массы тела», — предупредила специалист.

Косенкова порекомендовала перейти на альтернативные способы приготовления пищи — варку, тушение и Су-вид. Последний способ подразумевает использование пакета из пищевого пластика. При этом важно питаться сбалансировано, не забывая о мясе, зелени и фруктах, что как раз и поможет сократить потребление акриламида.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, безопасно ли жарить еду на сковородке с антипригарным покрытием.

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