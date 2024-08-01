В суде отклонили жалобу Лазаревой* на арест по делу о пропаганде терроризма

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 13 0

Ранее телеведущая подала апелляцию в Московский городской суд.

В суде отклонили жалобу Лазаревой* на арест по делу о пропаганде терроризма

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В Московском городском суде была отклонена жалоба телеведущей Татьяны Лазаревой* на решение Замоскворецкого райсуда столицы о ее заочном аресте по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Материалы дела были рассмотрены в апелляционном порядке. Телеведущей предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Заочного ареста требовал Следственный комитет РФ.

Минюст России внес Татьяну Лазареву в реестр физических лиц-иноагентов в июле 2022-го. В список террористов и экстремистов телеведущую внесли в июне этого года.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин*** снова пытается избавиться от статуса иноагента.

* — признаны в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

*** — признан в РФ иноагентом

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