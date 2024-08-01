Песков рассказал, как справиться с выгоранием

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Песков: справиться с выгоранием помогут учеба и развитие

Песков рассказал, как справиться с выгоранием

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Спикер Кремля призвал всех своих коллег учиться чему-то новому.

Чтобы преодолеть профессиональное выгорание, нужно постоянно самосовершенствоваться. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Есть желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации. Иногда лень берет верх, и сам себе говоришь: „Ну, времени же нет“. Это неправильно. Это отговорка, я сам это понимаю», — заявил представитель Кремля.

Песков призвал всех своих коллег учиться чему-то новому и никогда не останавливаться.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, самому себе он не поставил бы положительную оценку, однако он продолжает самосовершенствоваться по сей день.

Чтобы избежать профессионального выгорания, Песков призвал учиться и развиваться.

В том же интервью Спикер Кремля призвал врагов Российской Федерации, покинувших страну, оставаться за рубежом. Он также прокомментировал масштабный обмен заключенными между Россией и США, который, по сообщениям иностранным СМИ, сегодня состоялся в Турции. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине.

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Песков рассказал, как справиться с выгоранием

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