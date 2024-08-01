Песков: 9 мая в конфликте на Украине обязательно наступит
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Сегодня, по его словам, российские военные «рискуют своими жизнями», чтобы приблизить это событие.
В Кремле ответили на вопрос о том, когда завершится конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, 9 Мая обязательно наступит. Об этом он заявил в интервью радио KP.
«9 мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — сказал Песков.
Спецоперация России и попытки переговоров с Украиной
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению. После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент* Украины Владимир Зеленский запретил переговоры на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не исключил проведение референдума на Украине по передаче ее территорий России.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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